«Eras Tour: The Final Show»: Erster Trailer zu Taylor Swift neuem Film

Taylor Swift (35) bringt ihre Fans erneut zum Ausflippen. Disney+ hat den ersten Trailer zu ihrem neuen Konzertfilm «Eras Tour: The Final Show» veröffentlicht. Er wird bei dem Streamingdienst am 12. Dezember 2025 an den Start gehen. Der Clip zeigt zu den Klängen von «Long Live» (2010) Impression des letzten Konzerts ihrer «Eras Tour».
«Wir hatten so viel Zeit, uns auf das Ende dieser Tour vorzubereiten, und heute Abend dürfen wir hier ein letztes Mal für euch spielen», sagt Taylor Swift im Video auf der Bühne. Und: «Ich möchte jedem einzelnen von euch dafür danken, dass ihr Teil des bisher aufregendsten Kapitels meines Lebens seid».
«The Final Show»: Das ist neu im Vergleich zu «The Eras Tour»
«Eras Tour: The Final Show» ist ein Update von «The Eras Tour» (2023), dem erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten. Bei Disney+ steht bereits die «Taylor's Version» des Rekordfilms bereit. «The Final Show» ist ein Mitschnitt von Taylor Swifts letztem Auftritt. Der Abschluss der ebenfalls rekordträchtigen Tour fand am 8. Dezember 2024 in Vancouver statt.
Neu im Vergleich zu «The Eras Tour» sind Songs aus «The Tortured Poets Department». Taylor Swift veröffentlichte ihr elftes Studioalbum im April 2024 – also mitten im Lauf der Tour. «Eras Tour: The Final Show» beinhaltet ebenfalls ein neues Akustik–Set, wie der Trailer verspricht.
Ebenfalls am 12. Dezember dieses Jahres geht bei Disney+ «Eras Tour: The End of an Era» an den Start. Der Streamingdienst stellt an diesem Tag die ersten beiden Folgen der Dokuserie scharf. Sie blickt in insgesamt sechs Episoden hinter die Kulissen.