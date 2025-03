Erdbeben erschüttert Hollywood in der Oscar-Nacht

Für die Einwohner von Los Angeles sind Erdbeben alles andere als eine Seltenheit. Die Stadt liegt in einer seismisch sehr aktiven Region entlang mehrerer Verwerfungslinien, darunter der berüchtigte San–Andreas–Graben. Kleinere Beben wie dieses sind in Südkalifornien relativ häufig, sorgen aber dennoch immer wieder für Aufregung. Seit vielen Jahren weisen Experten auf die hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass es in der Region zu «The Big One» kommen könnte – einem heftigen Erdbeben, das weite Teile der Metropole zerstören würde.