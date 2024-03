Glückwünsche per Instagram-Post

Erfolg auf der Leinwand: John Travolta gratuliert Timothée Chalamet

Ein Name für die Rekordbücher: Timothée Chalamet zieht in die Rangliste der erfolgreichsten Schauspieler ein. Nach John Travolta ist er der zweite Star, der in acht Monaten mit zwei Filmen die grössten Erfolge feierte. Travolta gratulierte seinem Kollegen sogar auf Instagram.