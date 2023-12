Erfolg für «Renaissance»-Konzertfilm: Beyoncé dankt ihren Fans

Beyoncé (42) hat einen emotionalen Instagram–Beitrag verfasst, nachdem ihr Konzertfilm «Renaissance: A Film by Beyoncé» die US–Kinocharts erobert hat. Wie «Variety» berichtete, hat dieser an seinem Eröffnungswochenende 21 Millionen US–Dollar (rund 19,5 Millionen Euro) eingespielt und damit eines der besten Debüts eines Konzertfilms hingelegt. Taylor Swifts (33) «The Eras Tour» lieferte mit 92,9 Millionen Dollar das mit Abstand grösste Einspielergebnis, es folgen «Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert» von 2008 (31,1 Millionen Dollar) sowie «Justin Bieber: Never Say Never» von 2011 und «Michael Jackson: This Is It» von 2009 (23,2 Millionen Dollar).