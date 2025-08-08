Erfolgsregisseur James Cameron warnt vor «Apokalypse à la Terminator»

Bezug zu «Terminator»: Science–Fiction trifft Wirklichkeit

Schon im ersten «Terminator»–Film war es die KI, die in Verbindung mit Atomwaffen die Menschheit auslöschte. Was 1984 noch reine Fiktion war, hält Cameron angesichts technischer Entwicklungen mittlerweile für ein realistisch denkbares Szenario. Er warnt, insbesondere die Kombination von KI und Waffensystemen könnte unübersehbare Risiken bergen: «Ich glaube, dass nach wie vor die Gefahr einer Apokalypse à la Terminator besteht, wenn man KI mit Waffensystemen kombiniert, sogar bis hin zu Atomwaffensystemen, nuklearen Verteidigungsgegenangriffen und all diesen Dingen», sagte Cameron. Das Leben könne früher oder später beginnen, die Kunst nachzuahmen.