Erfolgsserie «The West Wing» feiert ihr Jubiläum im Weissen Haus

Joe Biden wird leider nicht anwesend sein

«Die Serie hat unzählige Menschen dazu inspiriert, eine Karriere im öffentlichen Dienst zu starten und sich in ihren Gemeinden zu engagieren», freut sich Channing Dungey, der CEO der Warner Bros. Television Group über das Vermächtnis der Polit–Serie. Weiter heisst es in dem Bericht, dass US–Präsident Joe Biden (81) leider nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen könne, dass aber seine Frau im Rahmen der Zeremonie eine Rede halten werde.