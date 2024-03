Erfolgszug der Baller League: Wie funktioniert die Promi-Fussball-Liga?

Die Teams

Die Baller League umfasst zwölf Teams, also sechs Mannschaften weniger als die erste und zweite Fussball–Bundesliga. Nicht die Finanzkraft der jeweiligen Vereine entscheidet, welche Spieler in welchem Team kicken: Stattdessen wurden sie vor der Saison per Draftsystem aufgeteilt – im Grunde so, wie es in den US–amerikanischen Sportarten wie Football oder Basketball seit jeher der Fall ist.