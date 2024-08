Erfundene Zitate: Lionsgate löscht «Megalopolis»-Trailer

Über «Megalopolis» können sich Filmfans ab dem 26. September eine Meinung bilden. Einen Tag später soll der Film in den USA starten. In dem Science–Fiction–Drama spielt Adam Driver (40) den Protagonisten Cesar Catilina, der die Stadt New Rome nach ihrer Zerstörung nach seinen Vorstellungen wieder aufbauen möchte. Zum Cast gehören weitere Schauspiel–Stars wie Giancarlo Esposito (66), Nathalie Emmanuel (35) und Shia LaBeouf (38).