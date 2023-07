Ergebnis einer Abstimmung: Hollywood-Schauspieler treten in Streik

Erster Doppelstreik seit mehr als 60 Jahren

Nach mehr als vierwöchigen Verhandlungen zeige sich die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) laut SAG-AFTRA nicht gewillt, in Bezug auf Schlüsselforderungen der Gewerkschaft einen «fairen Deal» einzugehen. Teil der Verhandlungen waren neben der direkten Entlohnung schauspielerischer Leistungen unter anderem auch der mögliche künftige Einsatz von Künstlicher Intelligenz. So wird befürchtet, dass Daten erfasst werden könnten, um künstlich erzeugten Figuren - etwa für Fortsetzungen eines Films oder einer Serie - Leben einzuhauchen, ohne dass der Darsteller oder die Darstellerin dafür entlohnt werden.