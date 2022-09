Wenn die Antwort «Meine Kollegin hätte gekündigt» oder auch «Meine Vorgesetzte würde mich nicht mehr kritisieren» lautet, weist alles darauf hin, dass die Angst durch Personen ausgelöst wird. Klingt die Wunschvorstellung so: «Ich würde selbstbewusst und sicher meinen Standpunkt in Meetings vertreten und erfolgreich vor Kunden Präsentationen zu halten», lässt sich die Ursache der Angst eher im Bereich der Arbeitssituationen verorten. Aussagen wie «Mir würde alles mühelos und fehlerfrei gelingen» deuten hingegen eher darauf hin, dass Betroffene zu hohe Ansprüche an sich selbst stellen und unter Perfektionismus leiden. Je nach Ergebnis dieser ersten wichtigen Ursachenforschung gibt es dann verschiedene Bewältigungsstrategien.



Steckt hinter der Angst vor der Arbeit eigentlich eine Angst vor einer Person, kann es viel Mut erfordern, etwas zu unternehmen. Denn oft erleben die Betroffenen in diesem Kontext Ausgrenzung, unfaire Behandlung bis hin zu Mobbing und Belästigung. Eine hilfreiche Strategie ist es deshalb, zunächst jemanden ins Vertrauen zu ziehen, um sich zusätzliche Unterstützung von aussen zu holen. Eine erste Anlaufstelle können Vorgesetzte, die Personalabteilung oder der Betriebsrat sein. Natürlich passiert es manchmal, dass die Situation trotz Mut der Betroffenen und Bemühungen der ins Vertrauen gezogenen Vermittler nicht ausreichend geklärt werden kann, aber wahrscheinlicher ist es, dass gemeinsam Lösungen gefunden werden.



Ist die Ursache der Angst eher eine bestimmte Aufgabe, führt leider ebenfalls kein Weg daran vorbei, als sich der Herausforderung zu stellen. Das erscheint den Betroffenen zunächst nicht möglich, weshalb es wichtig ist, sich in kleinen Schritten der Aufgabe anzunähern. Wenn es also eine Präsentation vor Kunden ist, die für Schweisshände und Herzrasen sorgt, lohnt es sich, erst mal intern zu üben. Dafür eignen sich zum Beispiel Meeting-Formate, in denen es eher um interne Wissensvermittlung geht oder in denen erfolgreiche Projekte vorgestellt werden. Es ist auch möglich, sich erst mal ausserhalb des Arbeitskontextes zu erproben. Hilfreich kann es sein, sich in Diskussionen mit Freunden engagierter zu Wort zu melden oder im Familienkreis deutlicher als sonst seinen Standpunkt zu vertreten. Wichtig ist es, sehr geduldig mit sich zu sein und auch kleine Erfolge zu feiern. Mit der Zeit kann es gelingen, sicherer zu werden und die Angst Stück für Stück abzubauen.