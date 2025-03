Eric Clapton wird 80: Der unsterbliche Gitarrengott

Mit 17 gibt der hochbegabte Junge sein Kunststudium an der Kingston University in London auf und widmet sich nur noch seiner Gitarre. Heute kann er auf eine einzigartige Karriere zurückblicken: Der 17–fache Grammy–Gewinner wird mit Hits wie «Sunshine of Your Love», «I feel free», «Crossroads», «Lay Down Sally», «After Midnight», «I Shot the Sheriff» oder «Cocaine» Dauergast in den Charts. Clapton verkauft weltweit über 130 Millionen Tonträger, sein Vermögen wird auf über 150 Millionen Dollar geschätzt.