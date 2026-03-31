Eric Dane: «Euphoria»-Trailer zeigt letzten Auftritt vor seinem Tod

Eric Dane gab im April vergangenen Jahres seine ALS–Diagnose über das Magazin «People» bekannt. Im selben Atemzug verriet er, dass er dennoch für «Euphoria» vor der Kamera stehen würde. Als Eric Dane im Frühjahr 2025 Staffel drei von «Euphoria» drehte, spürte er schon die Folgen seiner ALS–Erkrankung. Er konnte seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Von seiner Krankheit wollte er sich aber nicht stoppen lassen. «Ich werde das so lange durchziehen, bis die Räder abfallen», sagte er im Sommer 2025 gegenüber «E!News».