Eric Dane kämpft mit ALS: Seine Familie gibt ihm Kraft

Im Kampf gegen seine heimtückische Krankheit wird Eric Dane nun zweifellos jeden Halt und jede Unterstützung brauchen. Durch ALS versagen die Muskeln im Körper nach und nach, bis schliesslich auch die Atemmuskulatur betroffen ist, was unvermeidbar zum Tod führt. Mit der Hilfe seiner Liebsten will der Schauspieler aber noch vor der Kamera stehen, so lange es geht: «Ich bin glücklich, dass ich weiter arbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an das Set von ‹Euphoria› zurückzukehren», betonte er im «People»–Interview. Er fügte aber auch hinzu, dass seine Familie sich in der herausfordernden Zeit Privatsphäre wünsche.