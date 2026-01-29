Eric Dane: Keine Reunion mit «Grey's Anatomy»-Co-Star Patrick Dempsey

«Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm gesprochen», erzählt Dempsey im Gespräch mit dem «Parade»–Magazin. Die beiden hätten sich gegenseitig Textnachrichten geschrieben. «Wir haben versucht, ihn in ‹Memory of a Killer› zu bringen, aber leider hat das Fortschreiten seiner Krankheit dies praktisch unmöglich gemacht.» Der Schauspieler sei jedoch froh darüber, dass Dane in Toronto war, um eine andere Rolle zu spielen. In der Serie «Brilliant Minds» hat er einen Gastauftritt.