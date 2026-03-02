Eric Dane: Offizielle Todesursache nach Kampf gegen ALS bestätigt

Als zugrundeliegende Todesursache wird in dem Dokument Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) angeführt. Eric Dane hatte seine Diagnose erst im April 2025 öffentlich gemacht und war seitdem zu einem engagierten Fürsprecher für die Aufklärung über diese degenerative Nervenerkrankung geworden. Bei ALS, auch bekannt als Lou–Gehrig–Syndrom, kommt es zu einem fortschreitenden Abbau der Nervenzellen, was schliesslich zu Muskellähmungen führt.