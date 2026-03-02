Eric Dane: Offizielle Todesursache nach Kampf gegen ALS bestätigt

Knapp zwei Wochen nach dem Tod von «Grey's Anatomy»–Star Eric Dane (1972–2026) ist nun die offizielle Todesursache bekannt. Wie aus der Sterbeurkunde hervorgeht, die dem Magazin «People» vorliegt, verstarb der Schauspieler im Alter von 53 Jahren an Atemversagen.
Als zugrundeliegende Todesursache wird in dem Dokument Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) angeführt. Eric Dane hatte seine Diagnose erst im April 2025 öffentlich gemacht und war seitdem zu einem engagierten Fürsprecher für die Aufklärung über diese degenerative Nervenerkrankung geworden. Bei ALS, auch bekannt als Lou–Gehrig–Syndrom, kommt es zu einem fortschreitenden Abbau der Nervenzellen, was schliesslich zu Muskellähmungen führt.
Eric Dane stand noch vor der Kamera
Trotz der schweren Diagnose blieb Dane seiner Arbeit treu und stand noch kurz nach der Bekanntgabe seiner Krankheit für die dritte Staffel der HBO–Serie «Euphoria» in seiner Rolle als Cal Jacobs vor der Kamera.
Ein besonders bewegender Auftritt folgte im Oktober 2025 in der Serie «Brilliant Minds», in der Dane einen Feuerwehrmann verkörperte, der seiner Ehefrau von seiner eigenen ALS–Diagnose berichten muss – eine Erfahrung, die der Schauspieler als «kathartisch», aber auch als grosse persönliche Herausforderung beschrieb.
Zustand verschlechterte sich
Dass sich sein Zustand zuletzt rapide verschlechtert hatte, deutete sich bereits im Januar an. Eric Dane sollte beim «Champions for Cures and Care Gala» des ALS–Netzwerks als «Advocate of the Year» ausgezeichnet werden, musste seine Teilnahme jedoch wenige Stunden vor Beginn aufgrund der physischen Realitäten seiner Erkrankung absagen.
Dane starb schliesslich am 19. Februar 2026 zu Hause in Los Angeles. im Kreise seiner engsten Freunde, seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und der beiden gemeinsamen Töchter Billie (15) und Georgie (13).