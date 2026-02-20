Eric Dane: Warum Ex Rebecca Gayheart die Scheidung stoppte

Offen räumte die 54–Jährige ein, dass die Familienkonstellation für Aussenstehende schwer zu verstehen sei. «Es ist eine sehr komplizierte Beziehung, eine, die für Menschen verwirrend ist», schrieb sie in ihrem Essay. «Unsere Liebe mag nicht romantisch sein, aber es ist eine familiäre Liebe.» Sie sei sich nicht sicher, ob sie alles richtig mache – aber sie sei entschlossen, für ihre Kinder da zu sein. «Ich vermute, die Zeit wird es zeigen», sagte sie im Podcast.