Eric Idle muss mit 80 weiter arbeiten: «Monty Python war Katastrophe»

Eric Idle ist nicht am «Leben des Brian»–Musical beteiligt

Ein Geldsegen wird es in Zukunft für Eric Idle wohl nicht geben. An dem Musical, das Python–Kollege John Cleese (84) aus dem Film «Das Leben des Brian» machen will, ist er nicht beteiligt. Idle dementierte via X dementsprechende Gerüchte im Frühjahr 2023. Der von Idle geschriebene Kultsong «Always Look on the Bright Side of Life» werde in dem Musical nicht auftauchen.