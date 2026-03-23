Eric oder Edith? Die Stehfests am Abgrund in «Promis unter Palmen»

Eric mit «Blackout» beim Kapitänsspiel

Keiner der Stars schafft es, die erforderlichen drei Paare zu finden, um Geld in den Jackpot zu spülen. Eric, der normalerweise ein Abo auf das Kapitänsamt hat, versagt völlig. Er hat einen «Blackout». Drei Stars haben immerhin zwei Boxen–Paare identifiziert: Franziska, Dilara und Edith. Franzi war dabei am schnellsten, sie ist damit Kapitänin Nummer eins. Dilara kam Edith um 21 Sekunden zuvor. Sie ist damit auch Spielführerin, was sie Erzfeind Eric gerne und oft unter die Nase reibt.