Eric Stehfest: Deshalb war er im Dschungelcamp so selbstbeherrscht

In der Sendung wurde deutlich, dass Sie sehr an Ihrer Selbstbeherrschung gearbeitet haben. Wie haben Sie sich in der Hinsicht auf das Dschungelcamp vorbereitet?

Stehfest: Was heisst vorbereitet? Ich habe seit einem halben Jahr meine ADHS–Diagnose, ich bekomme dafür auch Medikamente. Das hat mein Leben verändert. Das Schlimme bei ADHS ist: Du denkst, dass es normal ist, wie du in die Welt schaust und was du fühlst. Aber so normal ist das halt gar nicht. Gerade was das Thema bei sich bleiben angeht und trotzdem nach draussen gehen und sich integrieren – man hat ja gesehen, ich war innerlich wahnsinnig geordnet. Da bin ich sehr stolz, dass jetzt auch für mich sichtbar ist, dass das wirklich der Schlüssel für mich war, diesen Weg zu gehen. Obwohl des Thema ADHS in unserer Gesellschaft ja noch nicht ganz akzeptiert wird und immer nur als Humbug abgetan wird, dass das hibbelige Kinder sind, die nicht zuhören wollen.