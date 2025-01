Eric Stehfest: Liebesbeweis im Hochzeitsanzug bei «Die Stunde danach»

Inzwischen hat sich auch Eric Stehfest zu dem Vorfall und den zugrundeliegenden Gerüchten geäussert. Er tat dies mit einem symbolträchtigen Akt: Zu der Dschungel–Talkrunde «Die Stunde danach» erschien er in jenem Hochzeitanzug, in dem er seiner Edith vor rund neun Jahren das Jawort gegeben hatte. Gegenüber Moderatorin Angela Finger–Erben (44) beteuert er: «Ich trage den Ring hier nicht umsonst. In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet: Diese Worte bedeuten uns wirklich viel. Wir haben hart für uns gekämpft.»