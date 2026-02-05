Eric und Edith Stehfest erscheinen mit neuen Partnern

Der ehemalige «GZSZ»–Darsteller und Ex–Dschungelcamper hatte seine neue Freundin im Schlepptau – Realitystar Franziska Temme (30), die er ausgerechnet beim Dreh in Thailand kennengelernt hatte. Im Gespräch mit «Bild» liess er keinen Zweifel daran, wie ernst es ihm ist: «Sie ist liebevoll, wunderschön, und sie hat mir wieder den Glanz zurückgegeben. Wir sind total glücklich. Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt meine Frau fürs Leben.» Ihre Beziehung hatten die beiden zuvor bereits auf Instagram offiziell gemacht. «Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet», schrieben sie dort zu einem gemeinsamen Foto.