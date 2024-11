Eric und Edith Stehfest klären auf: «Wir sind nicht getrennt»

Mit einem gemeinsamen Auftritt in der MDR–Show «Riverboat» haben Eric (35) und Edith Stehfest (29) den zuletzt aufgekommenen Trennungsgerüchten getrotzt. Das Paar zeigte sich am Freitagabend (22. November) im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (55) sehr innig miteinander und stellte in Person von Eric Stehfest umgehend klar: «Also: Wir sind nicht getrennt. Um das mal klar auszusprechen.»