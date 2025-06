Erin Moriarty: «The Boys»-Star macht Erkrankung öffentlich

Verzweifelte Textnachricht an ihre Mutter

Zu ihrer Nachricht teilte die Schauspielerin eine Fotoreihe mit einigen Selfies, in denen sie erst müde und abgeschlagen und dann wieder fröhlich wirkt. Auch einen Textverlauf aus dem Chat mit ihrer Mutter hängte sie an. «Ich meine es ernst; ich brauche wirklich Hilfe», schrieb Moriarty ihr. «Mir ist heute Abend übel. Ich fühle mich so beschissen und so weit von meinem wahren Ich entfernt, dass ich so nicht ewig weiterleben kann.»