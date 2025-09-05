Erkältungssaison rückt näher: Tipps für ein starkes Immunsystem

Unterstützung aus der Natur

Die Natur kann uns wertvolle Helfer liefern, die das Immunsystem unterstützen können. Ingwer und Kurkuma wirken entzündungshemmend, Knoblauch gilt als natürliches Mittel zur Stärkung der Abwehrkräfte und wird für seine antibakteriellen Eigenschaften geschätzt. Tees aus Holunder oder Echinacea sind weitere bewährte Klassiker, die die Immunabwehr anregen und den Körper im Herbst zusätzlich unterstützen können.