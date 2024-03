Erkrankte Kate: Es soll keine Versöhnung mit Harry und Meghan geben

Harry und Meghan sollen vorab keine Informationen bekommen haben

Die Prinzessin von Wales hatte am Freitagabend (22. März) in einer Videobotschaft ihre gesundheitlichen Probleme enthüllt. Die dreifache Mutter sagte, es sei ein «grosser Schock» für sie gewesen, als sie nach ihrer Bauchoperation im Januar von der Diagnose erfuhr. Ihr Schwager Harry und ihre Schwägerin Meghan sollen in Kalifornien von der Nachricht überrascht worden sein. Eine Quelle verriet der «New York Post»: «Sie hatten keine Ahnung und erfuhren erst ungefähr zur gleichen Zeit von den Neuigkeiten, als der Rest der Welt davon erfuhr.» Danach veröffentlichten die Sussexes, die seit ihrer Abkehr vom Königshaus 2020 in Montecito leben, ein kurzes Statement. Darin stand: «Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können.»