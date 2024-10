Ermittlungen laufen: Bekam Liam Payne Drogen von Hotelangestellten?

Staatsanwaltschaft spricht von «zweifelhaftem Tod»

In einem offiziellen Statement der Behörden hiess es zuvor noch, dass der Staatsanwalt in alle Richtungen ermittle, um den «zweifelhaften Tod» des Musikstars aufzuklären. Auch in dieser Mitteilung gingen die Verantwortlichen auf die Wichtigkeit der Frage ein, wer Payne mit den illegalen Substanzen im Vorfeld versorgt habe. Zudem sei zu klären, ob Dritte unmittelbar in den Tod des Musikers involviert seien. Der aktuelle Ermittlungsstand geht jedoch davon aus, dass sich Payne zum Zeitpunkt des Vorfalls alleine in seinem Zimmer aufgehalten habe.