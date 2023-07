Ernährungspsychologin Cornelia Fiechtl: So gelingt achtsames Essen

Wie kann ich mein Essverhalten achtsamer gestalten?

Fiechtl: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Essverhalten achtsamer zu gestalten. Man kann sich zum Beispiel einen festen Essplatz einrichten, an dem man sich wohlfühlt und an dem man bewusst (Zwischen-)Mahlzeiten einnimmt. Dieser sollte nicht am Schreibtisch oder auf dem Sofa, sondern an einem festen, eigenen Platz sein - so kann man vermeiden, einfach «nebenher» zu essen. Das fördert die Wahrnehmung der Sättigung, die ansonsten unter Ablenkung nicht gut spürbar ist.