Erneut mit Tom Cruise als Maverick: «Top Gun 3» soll in Arbeit sein

Die Wartezeit auf einen neuen «Top Gun»–Film könnte jedoch beträchtlich sein. Cruise ist derzeit mit dem achten «Mission: Impossible»–Film beschäftigt, dessen Start aufgrund des Hollywood–Streiks auf den 23. Mai 2025 verlegt wurde. Ursprünglich sollte der Film am 28. Juni 2024 in die Kinos kommen. Zudem dauerte es Jahre, bis es die erste «Top Gun»–Fortsetzung in die Kinos schaffte und Maverick sein fulminantes Comeback feiern konnte.