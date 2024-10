Erneuter Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Vorwürfe gegen Pietro Lombardi: Was ist passiert?

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass es vor Ort in Köln in der Nacht auf den 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Dies habe Lombardis Anwalt eines «Bild»–Berichts zufolge der Tageszeitung bestätigt. Ebenso sei bestätigt worden, dass die Uniklinik Köln, die Rypa demnach aufgesucht habe, gegen Lombardi Anzeige wegen Körperverletzung erstattet habe.