Erneuter Schicksalsschlag: Guido Maria Kretschmer trauert um Hündin

Schwere Schicksalsschläge für Guido Maria Kretschmer

Im gleichen Atemzug jedoch erinnert sich der Designer auch an die vielen schönen Momenten mit der verstorbenen Hündin zurück. «Wie haben wir Dich geliebt und was für ein grosses Glück es war, Dich so lange bei uns gehabt zu haben», fährt der 59–Jährige fort. Er empfinde jetzt «Dankbarkeit». Die Hündin Alaiyha lebte dem Post zufolge von Dezember 2010 bis zum gestrigen 10. Juli, und wurde somit 13 Jahre, sechs Monate und einige Tage alt.