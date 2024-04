Ernie Hudson ist auch mit fast 80 Jahren noch topfit

Ernie Hudson (78) aka Geisterjäger Winston Zeddmore ist auch mit fast 80 Jahren noch top durchtrainiert. Bei einer Londoner Vorführung seines Films «Ghostbusters: Frozen Empire» brachte der Schauspieler seine Fans zum Staunen. Er erschien in einem eng anliegenden T–Shirt, unter dem sich sein muskulöser Oberkörper abzeichnete. Damit sorgte Hudson in den sozialen Medien für Aufruhr, wie "New York Post" berichtet.