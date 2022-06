Ernst Jacobi im Alter von 88 Jahren gestorben

Zudem trat Jacobi mehrfach in der Krimi-Reihe «Derrick» auf und in der ARD-Telenovela «Rote Rosen». Daneben war er auch in Hörbüchern und Hörspielen zu hören sowie als Synchronsprecher tätig. In der deutschen Fassung des Sci-Fi-Abenteuers «Zurück in die Zukunft» lieh er in den 1980er Jahren etwa Christopher Lloyd (83), der den Doc Brown spielt, seine Stimme.