Eröffnung mit «Oppenheimer»-Star: Programm der Berlinale 2024 steht

Das Programm der 74. Internationalen Filmfestspiele von Berlin steht fest. Die Verantwortlichen um Mariette Rissenbeek (68) und Carlo Chatrian (52) haben am Montag (22. Januar) die Filme vorgestellt, die in den Wettbewerb um den Goldenen Bären gehen. Insgesamt laufen bei der Berlinale ab dem 15. Februar in verschiedenen Reihen 233 Werke.