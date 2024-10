Eros Ramazzotti: Dalila Gelsomino macht die Trennung offiziell

Auf mehrere Posts in ihren Instagram–Storys verteilt, offenbart sie auf Italienisch die Hintergründe zur Trennung. «Eros und ich waren nicht mehr glücklich miteinander», schreibt sie darin unter anderem. Auch deutet sie an, dass dieses Gefühl schon länger zwischen den beiden geherrscht habe, ehe sie sich schliesslich trennten. Diese Zeit beschreibt sie als «Monate grossen Schmerzes und unendlichen Schweigens». Zwar habe sie «mit aller Kraft versucht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber es gibt Zeiten, in denen das Leben einem einfach beibringen will, loszulassen», gibt sie zudem an.