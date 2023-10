Eros Ramazzotti: Der Schmusesänger wird 60

Der Rest ist Geschichte: Seine Musik – von Balladen bis Rock – ging um die Welt. In den 1990ern bildete er hierzulande quasi den Inbegriff italienischer Musik. Die Zeilen seiner Hits verankerten sich in vielen deutschen Köpfen. Aber nicht nur in Deutschland, der Schweiz und Österreich hat er viele Fans, auch in spanischsprachigen Ländern ist Eros Ramazzotti beliebt. Deshalb kommen alle seine Album auch in einer spanischen Version heraus. Bei Live–Konzerten bringe er die spanischen Worte aber manchmal durcheinander, gestand der Sänger. Dass er sich so nah– und fehlbar zeigt, gehört wohl auch zu seinem Erfolgsgeheimnis. Ein weiterer cleverer Schachzug: Er tat sich immer wieder mit internationalen Künstlern zusammen, die Gemeinschaftsproduktionen erlangten viel Aufmerksamkeit. So arbeitete er unter anderem mit Cher (77), Anastacia (55), Helene Fischer (39) und Joe Cocker (1944–2014).