Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) arbeiten schon seit längerer Zeit an einer Netflix-Dokuserie. Das Filmprojekt soll private Einblicke in ihr Leben nach dem Rücktritt als hochrangige Royals geben. Ein Starttermin und weitere Details sind bisher zwar nicht bekannt. Die US-Promiseite «Page Six» der «New York Post» will aber nun erfahren haben, dass die Serie noch in diesem Jahr auf dem Streamingdienst erscheinen soll. Demnach könnte der Ausstrahlungstermin mit der fünften Staffel von «The Crown» zusammenfallen.