Erschlankter «American Pie»-Star Jason Biggs fühlt sich endlich gesund

Gesünder, schlanker und mit deutlich verbesserten Cholesterinwerten – so präsentiert sich Jason Biggs (46) aktuell der Öffentlichkeit. Der «American Pie»–Star hat im exklusiven Gespräch mit «Page Six» bei der City Harvest Gala in New York City am Dienstag enthüllt, was hinter seiner beeindruckenden Gewichtsabnahme steckt.