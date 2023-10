Viertägiger Staatsbesuch

Erschöpft, aber gut gelaunt: Charles und Camilla in Kenia angekommen

Nach einem langen Flug sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla gut in Kenia gelandet. Am Morgen trafen sich dort den Präsidenten und die First Lady. Camilla trug zu dem Anlass eine Brosche mit einer besonderen Bedeutung.