«Erst nicht für voll genommen»: Sie gewinnt Allstar-Dschungelcamp

Wer hat das beste Zeitgefühl?

Am nächsten Morgen geht es los zur vorletzten Prüfung, die alle drei absolvieren müssen. Gigi, Georgina und Kader werden je in eine Foltermaschine eingespannt. An den Füssen tummeln sich Kakerlaken, an den Händen Kampfameisen und in einer Glocke um den Kopf Schlangen. Derart präpariert, müssen die Legenden einen Buzzer sechs Minuten gedrückt lassen. Die Crux: Sie müssen die Minuten im Kopf herunterzählen. Wer zu früh oder zu spät den Knopf loslässt, ist raus.