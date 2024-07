Erste Auslandsreise nach Unfall: Prinzessin Anne für Olympia in Paris

Nach ihrer Kopfverletzung durch einen Unfall Ende Juni nimmt Prinzessin Anne (73) derzeit nur ausgewählte Termine wahr. Das Auftakttreffen für die Olympischen Sommerspiele in Paris am Dienstag liess sich die Schwester von König Charles III. (75) aber nicht entgehen, wie «People» berichtet. Es ist ihre erste Auslandsreise seit dem Vorfall mit einem ihrer Pferde, wegen dem sie sich für mehrere Tage in ein Krankenhaus begeben musste.