Erste Bilanz von König Charles III.: 13 Auftritte, fast 2500 Kilometer

Charles war einer der wenigen Royals, die vor Ort in Schottland waren, als die Queen dort auf Schloss Balmoral verstarb. Schon am Tag danach reiste er von dort zum Buckingham Palast noch London, wo er eine im TV übertragene Rede hielt. Am 10. September folgte seine offizielle Proklamation als neuer König, am Sonntag empfing er diverse wichtige Staatsmänner und wurde auch offiziell zum König in Schottland ausgerufen.