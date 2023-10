Erste Bilder: Angelina Jolie wird zu Opernsängerin Maria Callas

Glamourös und leger

Auf der einen Aufnahme ist Jolie in einem glamourösen Look zu sehen, auf der anderen ist sie mit Hornbrille und beigefarbenem Strickpullover kaum wiederzuerkennen. In «Maria» sollen die letzten Tage der Sängerin im Paris der 1970er Jahre im Mittelpunkt stehen und die «turbulente, wunderbare und tragische Geschichte» der griechisch–amerikanischen Opernsängerin nacherzählt werden. Laut «Deadline» finden die Dreharbeiten derzeit und über acht Wochen hinweg in Paris, Griechenland, Budapest und Mailand statt.