Erste Bilder vom Dschungelcamp: Das erwartet die Stars in Südafrika

RTL hat die ersten offiziellen Bilder vom Dschungelcamp aus Südafrika veröffentlicht. Kein Geringerer als Dr. Bob führt in einem Clip, der vorab vom Sender veröffentlicht wurde, durch die neue Unterkunft, in der ab kommenden Freitag zwölf mehr oder minder bekannte Promis einziehen werden. Schnell wird klar: Wie im australischen Busch wird auch in Südafrika an allem gespart, was mit Luxus zu tun hat.