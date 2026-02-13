Erste Bilder von «Let's Dance» zeigen die Promis auf dem Parkett

Am 27. Februar geht es wieder los: Die neue Staffel der RTL–Tanzshow «Let's Dance» startet um 20:15 Uhr mit der grossen Kennenlernshow. Danach läuft die Sendung wie gewohnt immer freitags zur Primetime bei RTL und auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+. Genau zwei Wochen vor dem Start hat der Sender nun die ersten offiziellen Bilder der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht.