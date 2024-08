Erste bisexuelle «Bachelorette» trifft auf ahnungslose Männer

«Ich habe schon etwas Erfahrung damit, Männer und Frauen vor Kameras näherzukommen», erklärt Stella Stegmann (27) in der Auftakt–Doppelfolge von «Die Bachelorette» (26. August bei RTL+, danach montags wöchentlich eine Folge). «Aber dieses Mal lasse ich mir nicht von irgendeiner Maschine verbieten, was ich tun und lassen soll». Die 27–Jährige spielt auf die Netflix–Show «Too Hot to Handle: Germany» an. Dort war die erste bisexuelle «Bachelorette» bereits Kandidatin. Anfassen und küssen war da aber verboten und wurde von einer elektronischen Stimme sanktioniert.