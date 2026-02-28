Erste Fotos von den Proben: Sarah Engels beim ESC-Vorentscheid

Der Countdown läuft: Am Samstagabend entscheidet sich, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten darf. Neun Acts stehen beim deutschen Vorentscheid auf der Bühne in Berlin – doch bereits jetzt sorgt eine für besonderes Aufsehen: Sarah Engels. Die 33–Jährige, einst bekannt geworden durch «Deutschland sucht den Superstar», will mit ihrem Song «Fire» das Ticket für Österreich lösen – und zeigt sich bei den Proben wenige Stunden vor der Live–Show in starker Form.