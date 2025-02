Erste Gespräche der Gallagher-Brüder: Die Pläne für ihre Oasis-Reunion

Im Oktober kündigten Oasis zudem Konzerte Down Under an. Diese werden am 31. Oktober, 1. November und 4. November in Melbourne und am 7. und 8. November in Sydney stattfinden. Danach folgen Auftritte in Argentinien, Chile und Brasilien, wo am 23. November das bis dato letzte Konzert für 2025 angekündigt ist. Europäische Oasis–Fans vom Festland gucken somit bisher in die Röhre. Noch immer bleiben die Gallagher–Brüder dabei, keine anderen Europa–Shows ausserhalb von Grossbritannien und Irland zu spielen.