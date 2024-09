Erste Kino-Hauptrolle seit 2007: Pamela Anderson bei Filmfest bejubelt

«Ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diese Rolle vorbereitet»

Für Pamela Anderson, die in der Vergangenheit nicht immer mit ihrer Schauspielkunst auf sich aufmerksam machte, ist mit ihrer ernsten Rolle in «The Last Showgirl» ein Traum in Erfüllung gegangen. «Ich glaube, ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diese Rolle vorbereitet», sagte sie laut «Variety» am Freitagabend in Toronto. Auch Regisseurin Coppola betonte, niemand ausser Anderson habe die Rolle spielen können.