Erste Promis schon dabei: Threads jetzt auch in Deutschland verfügbar

Der Branchenverband Bitkom begrüsst den Start der Plattform in Deutschland. Social Media sei «ein wesentlicher Bestandteil der Online–Welt, wie wir sie heute kennen: 89 Prozent der deutschen Internetnutzerinnen und –nutzer ab 16 Jahren nutzen soziale Netzwerke – das entspricht rund 54 Millionen Menschen», wird Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder in einer Mitteilung zitiert. Derartige Plattformen spielten «eine wichtige Rolle in unserer meinungspluralistischen Gesellschaft. Mehr Vielfalt und Wettbewerb durch neue Angebote stärken die Meinungsfreiheit – und die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, sich zu informieren und auszutauschen.» Threads ist unter anderem neben Mastodon oder Bluesky eine weitere Alternative zu Elon Musks (52) X, ehemals Twitter.