Erste Reaktionen: Promis trauern um Hulk Hogan

Ric Flair ist «absolut schockiert»

Auf seinem X–Account äussert sich unter anderem der US–Wrestler Ric Flair (76) zum Tod seines langjährigen Freundes: «Ich bin absolut schockiert vom Tod meines engen Freundes Hulk Hogan zu hören.» Die beiden hätten ihre Anfänge in der Wrestling–Szene gemeinsam erlebt, schreibt Flair: «Unsere Freundschaft hat mir alles bedeutet. Er war immer für mich da, auch wenn ich ihn nicht darum gebeten habe. Er war einer der ersten, der mich im Krankenhaus besucht hat, als ich nur eine Überlebenschance von zwei Prozent hatte, und er hat an meinem Bett gebetet.» Flair beendet seinen emotionalen Beitrag mit den Worten: «Hulkster, niemand wird jemals mit dir vergleichbar sein! Ruhe in Frieden, mein Freund!»